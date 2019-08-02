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Порье: Вокруг боя с Нурмагомедовым нет большой шумихи

Порье: Вокруг боя с Нурмагомедовым нет большой шумихи
01:55 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Американский боец ММА Дастин Порье, комментируя предстоящий бой с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым, отметил, что они проявили друг к другу уважение.

«Мы виделись с Хабибом дважды, я был на пресс-конференции в Лондоне и Лас-Вегасе. Вокруг боя нет большой шумихи, всё довольно тихо, мне это нравится.

Но посмотрим, какой будет атмосфера перед боем. Хабиб вёл себя очень уверенно во время пресс-конференции, я этого и ожидал.

В моей карьере были ребята, которые во время дуэли взглядов вели себя агрессивно, но затем во время боя поджимали хвосты в ужасе. Но я видел и тех, которые боялись во время дуэли взглядов, но в октагоне менялись.

На мой взгляд, мы с Хабибом проявили друг к другу уважение. Мы уважением достижения друг друга», — цитирует Порье MMA Junkie.

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MMA, Новости ММА, Дастин Порье.
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