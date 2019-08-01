Скачать
Четверг, 01.08.2019
Сегодня Заря сыграет против Будучности в квалификации Лиги Европы
Сегодня Заря сыграет против Будучности в квалификации Лиги Европы
Бокс: расписание боев на август 2019
Бокс: расписание боев на август 2019
Харлан - лучшая спортсменка месяца в Украине
Харлан - лучшая спортсменка месяца в Украине
Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Сан-Хосе
Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Сан-Хосе

Автор самого быстрого нокаута в истории UFC вызвал на бой Макгрегора

Автор самого быстрого нокаута в истории UFC вызвал на бой Макгрегора
19:13 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Боец ММА Хорхе Масвидаль заявил, что готов сразиться с бывшим чемпионом организации Конором Макгрегором.

Ранее президент UFC Дэна Уайт исключил возможность проведения этого боя из-за разницы в габаритах бойцов.

«Я могу сказать о Макгрегоре лишь хорошее. Он достиг больших успехов в этом спорте и заработал большие деньги. Если Макгрегор считает, что ему не предложили нормальных и выгодных условий возвращения, то я поддержу его и пожелаю удачи.

Давайте организуем этот бой. Если это невозможно — ок, двигаемся дальше. Но если он хочет вернуться и провести классный бой, то не стоит искать кого-то другого. Он знает, что я легко найду его выключатель. Я не планирую его побеждать решением судей. Если ты хочешь драться, давай сделаем это», — цитирует Масвидаля TMZ.

На турнире UFC 239 Масвидаль установил новый рекорд организации, нокаутировав Бена Аскрена за пять секунд.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

MMA, UFC, Новости ММА, Конор Макгрегор, Хорхе Масвидаль.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Бокс: расписание боев на август 2019
02 Лига чемпионов: результаты матчей 31 июля
03 Макгрегор готов к возвращению в октагон
04 Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Сан-Хосе
05 ПСЖ поставил ультиматум Неймару
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь