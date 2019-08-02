Порье рассказал, как победит Нурмагомедова

Новости спорта: Американец рассказал о своей подготовке к поединку с Хабибом.

Временный чемпион UFC в легком весе Дастин Порье поделился ожиданиями от предстоящего поединка против обладателя титула UFC Хабиба Нурмагомедова. Американец признался, что у него нет четкого плана на бой с россиянином.

"Не помню, когда в последний раз я составлял какой-то план для поединка. Конечно, мы с командой учитываем сильные и слабые стороны соперника, но это не план. Я просто захожу в октагон, чтобы одержать победу. И в этот раз я тоже намерен победить.

Я постепенно наращиваю объем тренировок, становлюсь более сосредоточенным. Мне подходит этот комплекс подготовки. Единственный минус тренировок - мне тяжело дается снижение веса", - приводит слова Порье MMA Junkie.

Напомним, Дастин Порье встретится в поединке с Хабибом Нурмагомедовым 7 сентябре в Абу-Даби, в рамках шоу UFC 242. Смотрите видео дуэли взглядов этих бойцов перед боем.