Биспинг: Макгрегор молится, что Порье победит Нурмагомедова

Этот бой состоится на турнире UFC в Абу-Даби 7 сентября.
«Скорее всего, Макгрегор надеется и молится, что Порье победит Хабиба. Если это произойдёт, то Макгрегору будет легче, ведь все помнят, как он победил Порье.
Тогда Макгрегор одержал очень лёгкую победу. Если Порье победит Нурмагомедова, у Конора будет возможность сделать лёгкий матч-реванш за чемпионский титул», — сказал Биспинг в своём YouTube-аккаунте.
В октябре 2018 года Макгрегор уступил Нурмагомедову в четвёртом раунде. С тех пор ни один из бойцов ещё не провёл ни одного боя.