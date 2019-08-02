Украинский пловец проплывет по Днепру от границы с Беларусью до Черного моря

Новости спорта: Пловец Михаил Романишин намерен вплавь преодолеть более 800 км Днепра от границы с Беларусью до Черного моря.

Украинский мастер спорта по плаванию Михаил Романишин намерен установить рекорд, проплыв за месяц украинский участок Днепра от границы с Беларусью до Черного моря.

"Заплыв начнется 5 августа на границе с Беларусью, а финиш, ориентировочно, состоится через 27-30 дней в районе впадения Днепра в Черное море", - сказано в пресс-релизе, розданном журналистам.

На пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг Романишин отметил, что старт состоится в селе Страхолесье Киевской области возле границы с Беларусью, финиширует он в парке Славы города Херсон. По его словам, ориентировочное расстояние, которое ему предстоит преодолеть – почти 1000 км.

Заплыв вдоль Днепра является первым этапом проекта, через год Михаил Романишин планирует вплавь преодолеть Черное море по маршруту Одесса-Стамбул.

Реализация проекта позволит сформировать благотворительный фонд помощи молодым одаренным спортсменам Украины и провести исследования в сфере экологии и биологии.

"Проект преследует несколько целей, но в первую очередь это привлечение внимания к экологическим проблемам Днепра, популяризация спорта среди наших граждан и формирование благотворительного фонда для помощи детям", - заявил организатор проекта Максим Уракин.

В команду Михаила Романишина вошел заслуженный тренер Украины по плаванию Карен Абрамов. "Заплыв даст уникальную информацию о реакциях человеческого организма на длительные физические нагрузки и длительное пребывание в воде. Мы будем изучать, насколько человек может адаптироваться к температуре воды, которая ниже температуры воздуха, каким может быть психологическое состояние человека, когда заплыв длится около месяца по 12 часов в день в любую погоду", - пояснил Карен Абрамов.

В ходе заплыва команда Романишина проведет мониторинг состояния воды в Днепре. Согласно предварительной программе заплыва, спортсмен ежедневно будет преодолевать порядка 30 км и плыть около 12 часов.

За ним будет следовать группа сопровождения, в которую входит его тренер, а специальная машина будет подвозить на определенные точки снаряжение для ночевки и еду. Сопровождать спортсмена также будут патрули водной полиции.

Пловец Михаил Романишин добавил, что хотел бы своим примером отвлечь детей от нездоровых привычек и переключить их внимание на занятие спортом. "Для того, чтобы у нашей страны продолжали появляться олимпийские чемпионы в плавании и в других видах спорта, необходимы усилия и бизнеса, и власти, без этого население будет продолжать уменьшаться ", - сказал Михаил Романишин.

Многократный участник международных состязаний Ironman Дмитрий Стрижов решил поддержать М.Романишина и проплыть вместе с ним на одном из этапов проекта.

Эксперты Национального реестра рекордов Украины зафиксируют достижение пловца.

Следующим этапом проекта станет заплыв по Черному морю от Одессы до Стамбула, который команда планирует осуществить в 2020 году.

Проект поддерживают ведущие украинские компании, которые ставят в приоритет вопросы экологии и развития спорта: компания Arterium, юридическая компания Revealing Information, "Консалтинговая группа А-95", "Maxevents", информационное агентство Интерфакс-Украина.

"Популяризируя таким образом занятия физкультурой и спортом, Михаил выполняет очень важную миссию. Эта идея близка для "Артериум", мы понимаем насколько огромную роль физическая активность человека играет в его самочувствии”, говорит Оксана Стефанова руководитель службы по связям с общественностью Корпораци “Артериум”, которая выступила идейным партнером заплыва.

Ее поддерживает основатель юридической компании Revealing Information, партнер по безопасности заплыва Александр Кеер: "Наша компания поддерживает многие спортивные мероприятия, не исключение и этот ивент; уверен проект вдохновит многих, причем и спортсменов, и бизнесменов".

Директор ООО "Консалтинговая группа А-95" Сергей Куюн, заявил о важности экологической миссии проекта. "Мне понравилась идея с помощью заплыва вдоль нашего украинского Днепра привлечь внимание государства и общества к экологическим проблемам. Мне и моей компании небезразлично, какую экологию мы оставим нашим детям", - пояснил свое решение С.Куюн.

Директор "Maxevents" (компания организатор проекта) Екатерина Уракина выразила уверенность в успешности реализации проекта и в достижении поставленных целей: "Михаил и вся наша команда очень мотивированы достичь поставленной цели, благодарим за внимание к проекту СМИ, спасибо партнерам, мы открыты к новым созидательным проектам и контактам".