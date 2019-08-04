Украинский борец завоевал "золото" на чемпионате мира среди кадетов

Новости спорта: В Софии (Болгария) продолжается чемпионат мира по спортивной борьбе среди юношей и девушек.

На высшую ступень пьедестала мирового первенства по греко-римской борьбе поднялся Никита Алексеев из Киевщины.

"Золото" в весовой категории до 80 кг Алексееву принесли победы над литовцем Дамианом Матвейко (12:2), Вигеном Назаряном из Армении (9:0), сербом Марио Вуковичем (2:0), иранцем Камраном Армашем (9:0) и Габриэлем Лупаско из Молдовы (12:3).

В заключительный день первенства мира за бронзовые награды будут бороться Владислав Куркурин из Киевщины (45 кг) и тернополянин Владимир Войтович (51 кг).

Напомним, "бронзу" мирового первенства по вольной борьбе выиграли киевлянин Никита Абрамов (51 кг), одессит Виктор Ташогло (60 кг) и Денис Сагалюк из Ивано-Франковска (80 кг). В соревнованиях по женской борьбе серебряную медаль получила Юлия Лесковец из Киевщины (61 кг), бронзовыми призерами стали донетчанка Аида Керимова (43 кг) и полтавчанка Кристина Соколовская (57 кг).