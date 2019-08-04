Колби Ковингтон - Робби Лоулер. Видео боя

Новости спорта: Смотреть полное видео боя Колби Ковингтон - Робби Лоулер .

В Ньюарке (штат Нью-Джерси, США) на арене «Прудэншл Центр» завершился турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 5. Главным его событием стала встреча бывшего временного чемпиона организации в полусреднем весе Колби Ковингтона и экс-чемпиона лиги Робби Лоулера.

Ковингтон с первых же минут боя захватил инициативу и навязал сопернику сумасшедший темп. Колби давил, прессинговал и удачно проводил тейкдаун за тейкдауном. Вторая половина поединка прошла по большей части в стойке, но и в этом компоненте Колби был лучше. Доминирование Ковингтона продолжалось на протяжении всех пяти раундов. В итоге судьи отдали ему победу единогласным решением.

UFC on ESPN 5

Основной кард

Колби Ковингтон — Робби Лоулер — победа Ковингтона единогласным решением судей.

Джим Миллер — Клэй Гуида — победа Миллера удушающим приёмом в первом раунде.

Насрат Хакпараст — Жоаким Силва — победа Хакпараста нокаутом во втором раунде.

Джеральд Мершерт — Тревин Джайлз — победа Мершерта удушающим приёмом в третьем раунде.

Скотт Хольцман — Хьюн Дон Ма — победа Хольцмана техническим нокаутом во втором раунде.

Кеннеди Нзечукву — Дарко Стосич — победа Нзечукву единогласнвм решением судей.