Скачать
Понедельник, 05.08.2019
Гол Зинченко в серии пенальти принес Манчестер Сити Суперкубок Англии
Гол Зинченко в серии пенальти принес Манчестер Сити Суперкубок Англии
Паскаль стал официальным претендентом на титул Гвоздика
Паскаль стал официальным претендентом на титул Гвоздика
Украинский борец завоевал "золото" на чемпионате мира среди кадетов
Украинский борец завоевал "золото" на чемпионате мира среди кадетов
Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии
Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии

Украина завоевала бронзу в последний день соревнований первенства мира по борьбе

Украина завоевала бронзу в последний день соревнований первенства мира по борьбе
03:59 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: В Софии (Болгария) завершилось первенство мира по спортивной борьбе среди юношей и девушек.

В последний день соревнований на пьедестал мирового первенства по греко-римской борьбе поднялся украинец Владимир Войтович из Тернополя.

Войтович завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 51 кг, победив в схватке за 3-е место румына Дениса Флориана Миная (12:9).

Всего на первенстве мира в Софии украинские борцы выиграли 8 медалей - одну золотую, одну серебряную и шесть бронзовых.

Днем ранее, "золото" в весовой категории до 80 кг у борцов греко-римского стиля завоевал Никита Алексеев из Киевщины. Бронзовые награды мирового первенства по вольной борьбе завоевали киевлянин Никита Абрамов (51 кг), одессит Виктор Ташогло (60 кг) и Денис Сагалюк из Ивано-Франковска (80 кг). В соревнованиях по женской борьбе серебряную медаль получила Юлия Лесковец из Киевщины (61 кг), бронзовыми призерами стали донетчанка Аида Керимова (43 кг) и полтавчанка Кристина Соколовская (57 кг).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Болгария, Греко-римская борьба, Борьба, София, Владимир Войтович.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гол Зинченко в серии пенальти принес Манчестер Сити Суперкубок Англии
02 Уайлдер и Фьюри подписали контракт на бой
03 Клопп: Я не могу быть разочарован
04 Шахтер разгромил Карпаты со счетом 3:0
05 Умер известный баскетбольный тренер Воронин
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь