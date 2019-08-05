Украина завоевала бронзу в последний день соревнований первенства мира по борьбе

Новости спорта: В Софии (Болгария) завершилось первенство мира по спортивной борьбе среди юношей и девушек.

В последний день соревнований на пьедестал мирового первенства по греко-римской борьбе поднялся украинец Владимир Войтович из Тернополя.

Войтович завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 51 кг, победив в схватке за 3-е место румына Дениса Флориана Миная (12:9).

Всего на первенстве мира в Софии украинские борцы выиграли 8 медалей - одну золотую, одну серебряную и шесть бронзовых.

Днем ранее, "золото" в весовой категории до 80 кг у борцов греко-римского стиля завоевал Никита Алексеев из Киевщины. Бронзовые награды мирового первенства по вольной борьбе завоевали киевлянин Никита Абрамов (51 кг), одессит Виктор Ташогло (60 кг) и Денис Сагалюк из Ивано-Франковска (80 кг). В соревнованиях по женской борьбе серебряную медаль получила Юлия Лесковец из Киевщины (61 кг), бронзовыми призерами стали донетчанка Аида Керимова (43 кг) и полтавчанка Кристина Соколовская (57 кг).