Украинский пловец Говоров выиграл золото на этапе кубка мира в Токио

Новости спорта: Украинец лишь на одну долю секунды опередил венгра Сабо.

Украинский пловец Андрей Говоров выиграл золото на этапе кубка мира, который сейчас проходит в Токио.

Говоров показал первый результат в своей излюбленной дисциплине — 50 метров баттерфляем. Время украинца — 23,10 секунд, и он лишь на одну сотую секунды опередил представителя Венгрии Себастьяна Сабо, который показал второй результат. Бронза в активе американца Майкла Эндрю, показатель которого — 23,24 секунды.

Напомним, что на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу 27-летний Андрей Говоров показал лишь 6-й результат на дистанции 50 метров баттерфляем.

Кубок Мира-2019 по плаванию состоит из девяти этапов. Следующий этап также пройдет в Азии — в китайском городе Цзинань.