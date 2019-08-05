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Украинский пловец Говоров выиграл золото на этапе кубка мира в Токио

Украинский пловец Говоров выиграл золото на этапе кубка мира в Токио
08:22 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Instagram

Новости спорта: Украинец лишь на одну долю секунды опередил венгра Сабо.

Украинский пловец Андрей Говоров выиграл золото на этапе кубка мира, который сейчас проходит в Токио.

Говоров показал первый результат в своей излюбленной дисциплине — 50 метров баттерфляем. Время украинца — 23,10 секунд, и он лишь на одну сотую секунды опередил представителя Венгрии Себастьяна Сабо, который показал второй результат. Бронза в активе американца Майкла Эндрю, показатель которого — 23,24 секунды.

Напомним, что на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу 27-летний Андрей Говоров показал лишь 6-й результат на дистанции 50 метров баттерфляем.

Кубок Мира-2019 по плаванию состоит из девяти этапов. Следующий этап также пройдет в Азии — в китайском городе Цзинань.

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ЧМ, Кубок мира, Андрей Говоров, Кубок Мира-2019 по плаванию.
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