Названа главная проблема Олимпиады-2020 в Токио

Новости спорта: В японской столице уже придумали, как будут бороться с 35-градусной жарой.

Оргкомитет летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио 2020 года продумал ряд мер по защите от жаркой погоды, поскольку обычно в июле-августе в японской столице воздух прогревается до температуры выше 35 градусов.

"Мы намерены устанавливать навесы, а также большие вентиляторы рядом с зонами досмотра перед входами на спортивные объекты. Также вентиляторы мы хотим разместить через определенные промежутки и непосредственно на открытых аренах", – рассказали в оргкомитете. Кроме того, все объекты планируется оборудовать датчиками, измеряющими не только температуру воздуха, но и влажность. "Их показания будут каждый час фиксироваться, чтобы в случае превышения норм принять дополнительные меры против жары", – добавили в оргкомитете.

Что касается медицинской помощи, то во время Игр планируется организовать специальные врачебные группы быстрого реагирования на случай, если кто-либо из спортсменов или болельщиков почувствует недомогание. "На каждом спортивном объекте мы создадим медицинский кабинет из расчета два врача и четыре медсестры на 10 тысяч человек", – рассказали в пресс-службе.

Жаркая влажная погода может стать одной из главных проблем проведения летних Олимпийских игр в японской столице, которые пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года. Наибольшие опасения вызывают многочасовые марафон, спортивная ходьба на длинные дистанции, а также соревнования по теннису.

В рамках подготовки к Играм 2020 года администрация Токио установила по городу оборудование для распыления водяного пара. Среди других мер – укладка асфальта с покрытием, способным поглощать тепло, его температура под прямыми солнечными лучами на 8 градусов ниже по сравнению с обычным покрытием. Чтобы минимизировать воздействие жары, часть дисциплин на открытом воздухе будет начинаться очень рано – около 6 утра.