Фуркад: Не узнавал себя, чувствовал словно я в чужом теле

Новости спорта: Мартен Фуркад рассказал, как чувствовал себя в прошлом сезоне на фоне неудачных результатов

Французский король биатлона Мартен Фуркад в интервью NRK рассказал, как чувствовал себя в прошлом сезоне на фоне неудачных результатов и рассказал о причинах их возникновения.

"Я привык бороться за победу или призы в каждой гонке, поэтому оказаться не на этом уровне было очень сложно. Я не узнавал себя. Чувствовал себя словно в чужом теле. Думаю, очень много и интенсивно тренировался, поэтому не хватало сил на гонки. Весной постарался немного успокоиться. Дело даже не в результатах, а в том, что я не узнавал себя. Спрашивал себя все время о том, что я сделал не так. И все-таки у меня был нормальный сезон после девяти невероятных сезонов, поэтому не могу винить себя или свое тело. У меня были высокие требования к себе все эти годы. Надеюсь, я дал телу перерыв и вернулся к своей лучшей форме" - сказал Мартен.

Напомним, что по итогам прошлого сезона Мартен Фукрад занял 12 место в Общем зачете и не выиграл ни одного хрустального глобуса.