В Киеве уже в третий раз пройдут "Игры Героев" и "Милитари Кэмп"

Новости спорта: В Киеве пройдут соревнования «Игры героев» и «Милитари Кэмп».

17 августа в Киеве на Контрактовой площади состоятся «Игры Героев» и «Милитари Кэмп» - соревнования по функциональному многоборью среди ветеранов АТО, лиц с инвалидностью, военнослужащих, полицейских и представителей силовых структур.

«Игры Героев» и «Милитари Кэмп» призваны продемонстрировать - в жизни есть место для побед над собой. Участники стремятся своим личным примером показать, что с инвалидностью можно жить полноценной жизнью.

В соревнованиях примут участие ветераны, военные, полицейские и представители силовых структур со всей Украины: Львов, Харьков, Николаев, Одесса, Днепр, Мариуполь, Житомир и другие города.

«Игры Героев» и «Милитари Кэмп» состоятся в Киеве уже в третий раз. 2019 в соревнованиях будут представлены 25 мужских (по 4 человека) и 7 женских (по 2 человека) команд. Кроме этого в соревнованиях примут участие 25 человек с инвалидностью, в том числе - ветераны АТО. По результатам соревнований будет определена наиболее физически подготовленная команда в Украине по функциональному многоборью среди ветеранов, военных, полицейских и представителей силовых структур.

В этом году «Игры героев» возглавляет Роман Линдов - молодой человек, потерявший кисть руки и получил ожог 30% поверхности тела во время Революции Достоинства на Майдане зимой 2013/2014 г.. Теперь он стал сильнейшим адаптивным кросфит-атлетом Европы.

«Игры героев» - волонтерский проект. Подготовкой спортсменов занимаются несколько залов в Украине: в Харькове, Киеве, Одессе, Николаеве, Днепре, Львове. Все тренеры работают на безвозмездной основе.

Цель проекта - помочь ветеранам и гражданским сохранить веру в себя, в свои силы, и продемонстрировать, отсутствие конечности - это не отсутствие силы духа, это только вызов, который можно успешно преодолеть.

Организаторы приглашают в субботу 17 августа в 10:30 прийти на Контрактовую площадь и поддержать Героев, потому что именно поддержка друзей, всего народа Украины дает силы для жизни, вдохновляет на решение самых сложных задач.

Игры героев (англ. Games Heroes) - спортивные соревнования ветеранов с инвалидностью. Игры были начаты в США, а с 21 мая 2016 проводятся и среди ветеранов Вооруженных сил Украины, а также гражданских с инвалидностью. Главная цель «Игорь героев» - психологическая и физкультурно-спортивная реабилитация бойцов, социальная адаптация людей с инвалидностью, внедрение и распространение спортивного движения среди молодежи, малообеспеченных и социально уязвимых слоев населения.