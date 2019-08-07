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УХЛ представила логотип сезона 2019/20

УХЛ представила логотип сезона 2019/20
13:08 Сегодня Телеграф УХЛ

Новости спорта: Четвёртый сезон УХЛ получил собственную эмблему.

Чемпионат Украины по хоккею 2019/20 станет для УХЛ четвёртым в истории. Специально для будущего сезона студией брендирования Гагарин был разработан логотип, который будет использоваться на форме хоккеистов, в промо-роликах и ТВ-трансляциях, диджитал-пространстве и в печатной продукции. Об этом сообщает сайт УХЛ.

Исполнительный директор УХЛ Алексей Брага прокомментировал появление новой эмблемы сезона: «Центральным элементом логотипа мы сделали обозначение сезона, которое сразу привлекает внимание. В условиях сегодняшней нестабильности мы смогли успешно провести уже три чемпионата, и стремимся сделать каждый следующий как можно лучше и интереснее.

Мы сознательно использовали латиницу в написании, так как наши стремления не ограничиваются Украиной: мы также работаем с представителями стран Восточной и Западной Европы. Основными цветами логотипа были выбраны сине-жёлтый, как цвета флага, и серый металлик. Ну а символичные изображения шайбы и клюшки дают возможность безошибочно идентифицировать нашу принадлежность даже для людей, далёких от спорта в принципе».

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Хоккей, Новости хоккея, УХЛ, ХК Белый Барс, ХК Днепр, КХ Донбасс.
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