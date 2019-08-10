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Макгрегор причислил себя к миллиардерам

Макгрегор причислил себя к миллиардерам
12:07 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор причислил себя к миллиардерам.

Об этом Конор написал на своей странице в «Инстаграме».

«Король Мандинго. Раньше я дрался ради миллиардеров, а теперь сам стал одним из них», — написал на своей странице в «Инстаграме» Макгрегор.

Ранее журнал Forbes включил Конора Макгрегора в сотню самых высокооплачиваемых селебрити. Ирландец занял 65-е место в рейтинге. По информации источника, доходы Макгрегора за 2018 год составили около $ 47 млн. В частности, за бой с Хабибом Нурмагомедовым Конор заработал около $ 30 млн (гарантированный гонорар и бонусы за продажу платных трансляций). По рекламному договору с Reebok ирландец получил $ 5 млн. Остальной заработок составили доходы от продаж виски Proper 12.

 

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