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Мотор будет наигрывать тактику в Словении

Мотор будет наигрывать тактику в Словении
10:01 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ГК Мотор

Новости спорта:Николай Степанец обнародовал амбициозные планы команды на сезон.

Главный тренер ведущего гандбольного клуба Украины - «Мотор» (Запорожье) Николай Степанец рассказал о дальнейшей подготовке к сезону и сбор в Словении. Об этом сообщает клубный сайт.

«В Словении проведем шесть контрольных матчей, причем будем играть сериями - 10-го, 11-го и 12-го августа, затем день перерыва и еще три игры подряд. Будем наигрывать тактику, посмотрим новичков, дадим возможность поиграть всем и будем формировать состав на Лигу чемпионов, СЕХА-Лигу и чемпионат Украины.

Все здоровые за исключением Артема Козакевича. У него серьезная травма руки, которую он получил еще во время Кубка Украины в конце мая. Рука плохо срастается, до сих пор в гипсе.

В чемпионате и Кубке Украины наша цель забрать все трофеи. В Лиге чемпионов мы, как минимум, должны выйти из группы, которая у нас очень непростая. В СЕХА-Лиге ставим задачу попасть в Финал четырех.

Безусловно, в этом году группа в Лиге чемпионов у нас сложнее чем в прошлом. Среди наших соперников много сильных титулованных команд - прежде всего это победитель Лиги чемпионов «Вардар», финалист «Веспрем», экс-чемпионы «Виве Кельце», «Монпелье», «Киль».

Главным конкурентом на внутренней арене остается ЗТР, игра которого может измениться с появлением нового тренера Виталия Андронова. Наверное ЗТР гоотовит сюрпризы. Новый тренер попытается дать что-то новое в подготовку команды и ее тактику», - рассказал Николай Степанец.

Впервые в новом сезоне «Мотор» и ЗТР сыграют в матче за Суперкубок. Он состоится после «Кубка Днепра», который пройдет на площадке запорожской арены «Юность» с 22 по 24 августа. Его участниками вместе с «Мотором» станут «СКА» (Минск, Беларусь), «Висла» (Плоцк, Польша) и «Хапоэль» (Ришон, Израиль).

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Гандбол, ГК Мотор, Новости гандбола.
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