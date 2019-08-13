Украинцы завоевали 5 медалей на чемпионате Европы и Африки по вейкбордингу

Новости спорта:В эти выходные завершился чемпионат Европы и Африки по вейкбордингу, проходивший в Украине.

Накануне завершился чемпионат Европы и Африки по вейкбордингу (катерная версия), который принимала Украина.

В этом году участие в соревнованиях приняли около 120 спортсменов из 16 стран, среди которых чемпионы и призеры первенств мира и Европы. Украину представляли 13 райдеров в возрастных категориях: Boys / Girls (10-14 лет); Junior Men / Ladies (15-18 лет); Open Men / Ladies (без возрастных ограничений) Masters Men / Ladies (от 30 лет); Masters Men / Ladies (от 40 лет).

В итоге имеем 5 медалей: 1 золотую, 1 серебряную и 3 бронзовые.

Титул чемпионки Европы и Африки получила Самойленко Александра, серебряным призером стала Пивоваренко Злата.

Бронзу среди украинцев завоевали: Долина Варвара, Шевчук Никита и Клещар Даниил.