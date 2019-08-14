Украинец Середа - самый молодой чемпион Европы в истории

Новости спорта:13-летний украинец Алексей Середа стал самым молодым чемпионом Европы в истории.

Украинец Алексей Середа стал чемпионом Европы в прыжках с 10-метровой вышки.

13-летнему спортсмену удалось стать самым молодым чемпионом Европы в истории на домашнем первенстве в Киеве.

Отметим, что в финале соревнований в синхронных прыжках Виктория Кесарь и Анна Письменская показали третий результат.

Середа принес сборной Украины седьмую медаль на турнире.

Видео прыжка

Украинский чемпион побил рекорд олимпийского призера Томаса Дейли, который свою первую золотую награду получил в 13 лет и 10 месяцев. Алексей на три месяца младше.