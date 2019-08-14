Футзал: Суперкубок Украины разыграют в Черкассах

Новости спорта:Суперкубок Украины по футзалу Продэксим и Ураган разыграют в Черкассах.

Президиум Ассоциации футзала Украины поддержал предложение Черкасской областной федерации футзала по проведению матча за Суперкубок в городе Черкассы.

Матч за Суперкубок Украины по футзалу-2019 состоится 7 сентября на площадке Дворца спорта “Будивельник” и ориентировочно начнется в 13.00. Об этом сообщает пресс-служба Асоциации футзала Украины.

В этом году за Суперкубок по футзалу будут бороться действующий чемпион Украины херсонский “Продэксим” и вице-чемпион Украины, действующий обладатель Кубка Украины ивано-франковский “Ураган”.

Билеты на поединок поступят в продажу позднее.

Напомним, по результатам жеребьевки предварительного и основного раундов Лиги чемпионов УЕФА по футзалу, "Продэксим" попал во вторую группу основного раунда вместе с португальской "Бенфикой", бельгийским "Халле-Гооик" и азербайджанским "Аразом". Поединки в этом квартете состоятся 8-13 октября в Бельгии.