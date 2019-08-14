Скачать
Среда, 14.08.2019
Динамо покидает Лигу чемпионов, не сумев обыграть Брюгге
Динамо покидает Лигу чемпионов, не сумев обыграть Брюгге
Официально: Лунин будет играть за Вальядолид
Официально: Лунин будет играть за Вальядолид
Украинец Середа - самый молодой чемпион Европы в истории
Украинец Середа - самый молодой чемпион Европы в истории
Определись все пары квалификации плей-офф Лиги чемпионов
Определись все пары квалификации плей-офф Лиги чемпионов

Футзал: Суперкубок Украины разыграют в Черкассах

Футзал: Суперкубок Украины разыграют в Черкассах
12:43 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Суперкубок Украины по футзалу Продэксим и Ураган разыграют в Черкассах.

Президиум Ассоциации футзала Украины поддержал предложение Черкасской областной федерации футзала по проведению матча за Суперкубок в городе Черкассы.

Матч за Суперкубок Украины по футзалу-2019 состоится 7 сентября на площадке Дворца спорта “Будивельник” и ориентировочно начнется в 13.00. Об этом сообщает пресс-служба Асоциации футзала Украины.

В этом году за Суперкубок по футзалу будут бороться действующий чемпион Украины херсонский “Продэксим” и вице-чемпион Украины, действующий обладатель Кубка Украины ивано-франковский “Ураган”.

Билеты на поединок поступят в продажу позднее.

Динамо - Брюгге: лучшие моменты матча (Фото)

Напомним, по результатам жеребьевки предварительного и основного раундов Лиги чемпионов УЕФА по футзалу, "Продэксим" попал во вторую группу основного раунда вместе с португальской "Бенфикой", бельгийским "Халле-Гооик" и азербайджанским "Аразом". Поединки в этом квартете состоятся 8-13 октября в Бельгии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Черкассы, Кубок Украины, Футзал, Мини футбол.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Определись все пары квалификации плей-офф Лиги чемпионов
02 Динамо 3:3 Брюгге: события матча
03 Зинченко продемонстрировал фантастическую технику приема мяча (Видео)
04 Хацкевич прокомментировал возможную отставку после вылета из Лиги чемпионов
05 Динамо покидает Лигу чемпионов, не сумев обыграть Брюгге
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь