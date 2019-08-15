The International 2019: Virtus.pro и Royal Never Giveup сыграли вничью

Новости спорта:Китайская команда Royal Never Giveup сыграла вничью против команды Virtus.pro на турнире The International 2019.

Virtus.pro сыграли вничью второй матч группового этапа против китайской команды Royal Never Giveup. Первая карта ушла в копилку российского коллектива за 40 минут. Вторая карта ушла китайском коллективу более, чем за 43 минуты.

Свои следующие матчи Virtus.pro проведут завтра в 4:00 против Vici Gaming и в 9:00 против другого СНГ-коллектива — NAVI.

Сегодня, 15 августа, в Шанхае начался групповой этап чемпионата мира по Dota 2 The International 2019. Призовой фонд турнира составляет около $ 33 млн, борьбу за титул лучшей команды мира поведут 18 команд. СНГ представят две команды – Virtus.pro и Natus Vincere.