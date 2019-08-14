Невероятные фриран-трюки украинца Титаренко в затопленном городе (Видео)

Новости спорта:Александр Титаренко, спортсмен Red Bull и один из лучших представителей в мире фрирана, поразил всех своим необычайным перформансом в Халфети.

Украинский спортсмен, с его мощными движениями, безупречными передвижениями и большим количеством трюков, прогулялся по историческому центру турецкого города Халфети, который сейчас почти полностью погрузился в воду, выполняя невероятные прыжки над крышами и старыми зданиями.

Халфети, «скрытый райский уголок» юго-восточного региона Анатолия, стал сценой для зрелищного перфоманса. Спортсмен Red Bull Александр Титаренко, один из лучших в мире в дисциплине фриран, показал невероятное выступление из сложных движений, их безупречного потока и уверенного разнообразия трюков между крышами и старыми зданиями исторической жемчужины Турции Халфети - живописного древнего города, ныне почти полностью лежащего под водой. Титаренко выполнил головокружительные прыжки и отчаянные переходы крышами, а завершил свой невероятный перформанс прыжком в воду с минарета, который является символом Халфети.

Выиграв чемпионат Red Bull Art of Motion в 2017 году, украинский спортсмен Титаренко стал третьим по рейтингу во Франции в FIG Чемпионате мира по паркуру этого года. Подчеркнув, что во время своего выступления он был очень вдохновлен естественной красотой Халфети, Титаренко сказал:

"Фриранеры - как артисты. Наш перформанс отражает самобытность города, вдыхая его атмосферу и сливаясь с ним в одно целое. Именно это было моей целью в Хaлфети. Уникальная историческая архитектура очаровала и невероятно вдохновила меня. Я надеюсь, что у меня будет возможность приехать и выступить здесь еще раз»

Об Александре Титаренко

С тех пор, как он штурмовал фриран-сцену своей неожиданной победой в Мировом финале Red Bull Art of Motion 2017 года, украинец Александр Титаренко еще раз продемонстрировал искусство паркура своим последним проектом в знаменитом подводном городе Халфети.

В 2017 Титаренко приехал на Санторини как участник квалификации Red Bull Art of Motion, однако к концу соревнования он прошел путь от неизвестного парня в синих шортах к победителю, финальный пробег которого установил самый высокий за все время результат - 415 баллов.

В то время он сказал: "Я отправился на соревнования, надеясь просто пройти квалификацию, и вдруг весь мир приветствовал меня с победой". Прошло еще два года и 25-летний юноша получил еще один шанс показать свое мастерство паркура поездкой в Халфети, небольшого турецкого городка, который был затоплен в 90-х годах.