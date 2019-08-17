Мать Нурмагомедова не смотрит его бои

Новости спорта:Мать российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова не смотрит его бои.

Об этом рассказал отец и тренер Хабиба Абдулманап Нурмагомедов.

«Мать не смотрит бои Хабиба. Когда начинается бой по телевизору, она уходит. Я знаю все стороны и качества Хабиба, знаю эти ощущения во время боя, поэтому я смотрю его бой. Она же выходит во двор, и когда в перерывах тишина, то волнуется, а когда все кричат, то уверена, что Хабиб ведёт», — приводит слова Абдулманапа Нурмагомедова ТАСС.

Свой следующий поединок Хабиб Нурмагомедов проведёт 7 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби. Этот бой для Хабиба станет первым с октября 2018 года, когда он удушающим приёмом победил Конора Макгрегора. Соперником Нурмагомедова станет временный чемпион организации Дастин Порье.