Макгрегор напал на пожилого мужчину в баре: что грозит звезде ММА

Новости спорта:Конору Макгрегору может грозить штраф за удар посетителя бара.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландский боец ММА Конор Макгрегор может быть оштрафован за нападение на одного из посетителей бара сообщает The Irish Sun.

По информации источника власти Дублина приняли решение выдвинуть обвинение в адрес Макгрегора на основе жалобы пострадавшего. В ближайшее время прокуратура планирует вызвать Макгрегора в суд для дачи объяснений по выдвинутому обвинению. В случае признания Макгрегора виновным, ему будет грозить штраф.

Напомним, инцидент произошёл ещё 6 апреля в баре The Marble Arch Pub в Дублине. Конор решил угостить всех посетителей собственным виски Proper Twelve. Один из мужчин отказался, тогда Макгрегор настоятельно предложил ему выпить, поставив перед ним рюмку. Вскоре после этого ирландский боец ударил пожилого мужчину по лицу. Двое посетителей сразу схватили Макгрегора и не позволили конфликту вылиться в полноценную драку.