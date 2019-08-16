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Легенда ММА попробует себя в боях без перчаток

Легенда ММА попробует себя в боях без перчаток
18:32 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Антонио Сильва подписал контракт с промоушеном Bare Knuckle FC.

Легендарный боец ММА Антонио Сильва решил возобновить карьеру и продолжить выступления в промоушене Bare Knuckle FC, который специализируется на кулачных боях.

"Бигфут" подписал контракт с организацией, финансовые условия которого не разглашаются. Дата дебюта в новом промоушене и следующий соперника бразильца пока неизвестны.

"Мы рады сообщить о подписании "Бигфута" Сильвы в наш ростер. Он дрался с лучшими и бил одних из лучших бойцов планеты . Сейчас мы обсуждаем с ним несколько интригующих поединков. Я ожидаю от Антонио замечательных боев", - сказал президент BKFC Дэвид Фельдман.

Отметим, за свою длительную карьеру 39-летний Антонио Сильва выходил в октагон с такими именитыми противниками, как Марк Хант, Алистар Оверим, Даниэль Кормье, Кейн Веласкес и Федор Емельяненко.

Напомним, ранее боец Bare Knuckle FC Артем Лобов вызвал на бой без перчаток таких боксеров, как Пакьяо, Хана и Бронера.

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MMA, Новости ММА, Bare Knuckle FC, Антонио Сильва.
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