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Президент UFC отреагировал на выходку Макгрегора

Президент UFC отреагировал на выходку Макгрегора
02:26 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Президент UFC Дана Уайт прокомментировал ситуацию с избиением пенсионера в баре.

Президент UFC Дана Уайт высказался об очередном скандале, в который попал бывший чемпион в двух весовых категориях Конор Макгрегор. Ирландец избил пожилого мужчину в баре после того, как тот отказался выпить с ним виски. После того, как Конор напал на посетителя, его сразу же оттянули от пострадавшего.

"Я знал, что это случилось в апреле. Только сейчас появилось видео. Не знаю контекст всей истории, но это был спор из-за виски, поэтому он ударил старика по лицу.

За случай в Нью-Йорке он заплатил миллионы долларов. Потом он должен был заплатить фанату за разбитый телефон. Теперь он должен заплатить мужику из бара. Его выходкам нет конца Я просто не знаю, когда он очнется и скажет: "Я должен прекратить это", – приводит слова Уайта BJ Penn.

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MMA, Дана Уайт, Новости ММА, Конор Макгрегор.
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