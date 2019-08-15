В Украине появилась первая спортивная онлайн-библиотека

Новости спорта:В Киеве презентовали первую спортивную онлайн-библиотеку Parimatch.

14 августа в Champion Hall КВЦ «Парковый» прошел вечер для любителей футбола, в рамках которого ТМ Parimatch презентовала бесплатную онлайн-библиотеку с книгами на тему спорта.

Библиотека Parimatch — проект, который соберет в одном месте лучшие книги на тему спорта в целом и футбола в частности. Все книги доступны онлайн бесплатно. Как меценат спорта №1 в Украине, Parimatch взял на себя расходы по функционированию портала и изданию книг, чтобы обеспечить всем желающим свободный доступ к актуальной и интересной информации на спортивную тематику.

«Информация — самая доступная и при этом самая непростая вещь в современном мире. Источников очень много, но найти и отличить действительно качественные непросто. Часто именно они — платные. Онлайн-библиотека Parimatch решает эту проблему, обеспечивая всем желающим свободный доступ к интересной информации, которая простым и понятным языком говорит о роли спорта в нашей жизни», — подчеркнул представитель ТМ Parimatch Вадим Мисюра.

Сейчас библиотека состоит из 4 книг, написанных зарубежными и украинскими авторами:

«Пеп. Конфиденциально» и «Эволюция Гвардиолы» Марти Перарнау;

«Футбол по центру. Круифф, Пушкаш и прочие, изменившие игру» Бориса Талиновского и Артема Франкова;

«История Лиги Чемпионов» Артема Франкова.

Презентация последней книги состоялась как раз в рамках события 14 августа. В «Истории Лиги Чемпионов» Артем Франков рассказал об интересных подробностях матчей Кубка чемпионов, а также об истории команд-участниц и победительниц ЛЧ. Основой книги стали непосредственно матчи Лиги, а также эксклюзивные украинские и зарубежные материалы журнала «Футбол», главным редактором которого является автор.

До конца года планируется пополнить онлайн-библиотеку книгами о развитии футбола в разных странах Европы: «Футбол идет на север», «Футбол идет на юг» и «Футбол живет на острове».

Закрывали вечер совместным просмотром прямого эфира матча суперкубка УЕФА с комментариями Александра Гливинского «Ливерпуль» — «Челси».