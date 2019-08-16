На Кубе от удара молнии погибли пять человек

Новости спорта:В городе Санта-Крус-дель-Норте на Кубе удар молнии убил по меньшей мере пять человек.

По меньшей мере пять человек стали жертвами удара молнии на пляже в Санта-Крус-дель-Норте в 40 км к востоку от кубинской столицы. Об этом в пятницу сообщает местная государственная газета Granma, передает УНН.

Издание отмечает, что среди погибших — трое детей. Еще один несовершеннолетний госпитализирован, его состояние стабильное.

По данным специалистов из кубинского Института геофизики и астрономии, ежегодно на острове вследствие ударов молний погибают не менее 65 человек — больше, чем из-за ураганов. С 1979 по 2013 год на острове из-за попадания молнии погибли 1 682 человека.

Чтобы избежать удара молнии, местные метеорологи, в частности, рекомендуют руководствоваться “правилом 30/30”: в начале грозы искать убежище, если между разрядом молнии и ударом грома проходит меньше 30 секунд, а в конце грозы оставаться в укрытии как минимум 30 минут после последнего удара грома.