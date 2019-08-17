Состав сборной Украины на чемпионат мира по летнему биатлону

В программу ЧМ-2019 по летнему биатлону вошли соревнования в суперспринте, спринте и гонке преследования. Об этом сообщает пресс-служба Федерации биатлона Украины.
Украинских биатлонистов на первом официальном старте нового сезона будут представлять женская и юниорские сборные, у мужчин выступит только Сергей Семенов.
В состав женской сборной вошли: Анастасия Меркушина, Вита Семеренко, Валя Семеренко, Юлия Журавок, Ольга Абрамова, Дарья Блашко.
Женская юниорская сборная: Екатерина Бех, Анна Кривонос, Анна Коваленко, Валерия Дмитренко, Любовь Кипяченкова.
Мужская юниорская сборная: Руслан Бригадир, Евгений Ивченко, Роман Боровик, Юрий Сытник, Владислав Романчич, Александр Пономаренко.
Чемпионат мира-2019 по летнему биатлону пройдет в Раубичах 23-25 августа.