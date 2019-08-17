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Состав сборной Украины на чемпионат мира по летнему биатлону

Состав сборной Украины на чемпионат мира по летнему биатлону
07:37 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Стал известен состав сборной Украины на чемпионат мира по летнему биатлону, который стартует 23 августа в Раубичах (Беларусь).

В программу ЧМ-2019 по летнему биатлону вошли соревнования в суперспринте, спринте и гонке преследования. Об этом сообщает пресс-служба Федерации биатлона Украины.

Украинских биатлонистов на первом официальном старте нового сезона будут представлять женская и юниорские сборные, у мужчин выступит только Сергей Семенов.

В состав женской сборной вошли: Анастасия Меркушина, Вита Семеренко, Валя Семеренко, Юлия Журавок, Ольга Абрамова, Дарья Блашко.

Женская юниорская сборная: Екатерина Бех, Анна Кривонос, Анна Коваленко, Валерия Дмитренко, Любовь Кипяченкова.

Мужская юниорская сборная: Руслан Бригадир, Евгений Ивченко, Роман Боровик, Юрий Сытник, Владислав Романчич, Александр Пономаренко.

Чемпионат мира-2019 по летнему биатлону пройдет в Раубичах 23-25 августа.

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Биатлон, Летний биатлон, Сборная Укарины по биатлону.
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