Семеро российских штангистов отстранены из-за нарушений антидопинговых правил

Новости спорта:IWF временно отстранила семерых российских спортсменов.

Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) на основе данных, полученных из Московской антидопинговой лаборатории, переданных во Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА), временно отстранила семерых российских спортсменов из-за нарушений антидопинговых правил, сообщает пресс-служба IWF.

Среди отстранённых Дмитрий Лапиков, Чингиз Могушков, Адам Малигов, Магомед Абуев, Максим Шейко, Надежда Евстюхина и Юлия Коновалова. Все спортсмены отстранены начиная с 16 августа 2019 года. Самой титулованной из них является трёхкратная чемпионка мира (2011, 2013, 2014) Евстюхина.

Ранее IWF сообщила об отстранении российских тяжелоатлетов Руслана Албегова, Давида Беджаняна, Олега Чена, Егора Климонова и Тимы Туриевой, они также подверглись наказанию на основе данных Московской антидопинговой лаборатории, которые были переданы ВАДА.