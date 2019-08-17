Семеро российских штангистов отстранены из-за нарушений антидопинговых правил

Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) на основе данных, полученных из Московской антидопинговой лаборатории, переданных во Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА), временно отстранила семерых российских спортсменов из-за нарушений антидопинговых правил, сообщает пресс-служба IWF.
Среди отстранённых Дмитрий Лапиков, Чингиз Могушков, Адам Малигов, Магомед Абуев, Максим Шейко, Надежда Евстюхина и Юлия Коновалова. Все спортсмены отстранены начиная с 16 августа 2019 года. Самой титулованной из них является трёхкратная чемпионка мира (2011, 2013, 2014) Евстюхина.
Ранее IWF сообщила об отстранении российских тяжелоатлетов Руслана Албегова, Давида Беджаняна, Олега Чена, Егора Климонова и Тимы Туриевой, они также подверглись наказанию на основе данных Московской антидопинговой лаборатории, которые были переданы ВАДА.