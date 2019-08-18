Даниэль Кормье - Стипе Миочич. Видео боя

Новости спорта:Смотреть полное видео боя Даниэль Кормье - Стипе Миочич на UFC 241.

Завершился главный бой турнира UFC 241 в Анахайме (США), в котором в бою за чемпионский пояс встречались представители тяжёлого веса Даниэль Кормье и Стипе Миочич.

Американский боец хорватского происхождения одержал победу над 40-летним ветераном нокаутом.

Победитель нанёс 102 удара, из которых цели достигли 57. Миочич во время боя не произвёл переводов в партер.

Ещё до реванша и даже до первого боя с Кормье Стипе Миочич заслужил статус легенды. Он трижды защитил титул в тяжёлом весе, установив рекорд. Стипе провел серии из девяти и шести побед подряд.