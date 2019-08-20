Сборная Украины по дзюдо назвала состав на ЧМ-2019

Новости спорта:Сборная Украины по дзюдо назвала состав на чемпионат мира-2019.

Сборная Украины по дзюдо назвала состав на чемпионат мира-2019. Напомним, что он стартует в Токио 25 августа. В список вошли 5 мужчин и 5 женщин. В нашей команде не будет дзюдоистов в двух мужских весовых категориях - 100 кг и свыше 100 кг. В то же время в заявке главные звезды украинского дзюдо - Георгий Зантарая (бронза ЧМ-2018) и действующая чемпионка мира Дарья Билодед.

Сборная Украины. Мужчины

60 кг - Артем Лесюк (Киев)

66 кг - Георгий Зантарая, Богдан Ядов (оба - Киев)

73 кг - Артем Хомула (Сумская область)

90 кг - Кеджау Ньябали (Киев)

Сборная Украины. Женщины

48 кг - Дарья Белодед (Киев), Марина Черняк (Запорожская область)

57 кг - Мария Скорая (Запорожская область)

+78 кг - Елизавета Каланина (Полтавская область), Галина Тарасова (Запорожская область)