В Киеве прошли финальные соревнования "Игры Героев" и Military Camp

Новости спорта:В Киеве состоялся финальный этап международных соревнований по функциональному многоборью среди адаптивных спортсменов и ветеранов.

В субботу 17 августа в Киеве состоялся финальный этап международных соревнований по функциональному многоборью среди адаптивных спортсменов, ветеранов и представителей силовых структур – «Игры Герое» и Military Camp.

«Игры Героев» и Military Camp – это крупнейшие в Украине соревнования по функциональному многоборью среди военных, спецназовцев, представителей силовых структур, курсантов военных академий, ветеранов и адаптивных спортсменов. В 2019 году в соревнованиях приняли участие 30 мужских команд (4 человека в команде), 10 женских команд (2 человека в команде), 10 команд из военных учебных заведений (4 человека в команде) и 20 сильнейших адаптивных спортсменов (лица с ранениями и инвалидностью).

В категории «спортсмены на колясках» призовые места заняли: 1) Шутак Сергей; 2) Гуменюк Роман; 3) Бернов Виктор. В категории «спортсмены на протезах» призовые места заняли: 1) Новгородский Дмитрий; 2) Толмачев Олег; 3) Марченко Александр.

В командных соревнованиях Милитари Кэмп среди женщин призовые места заняли:

1. RoboCOPS Girls – представительницы департамента патрульной полиции.

2. Navy_UA – представительницы военно-морских сил.

3. Житомирский военный институт им. С. Королева.

В командных соревнованиях Милитари Кэмп среди мужчин призовые места заняли:

1. Гарпун – батальон специального назначения МВД Украины (г. Бровары).

2. Купол 95 – представители 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

3. Зефиркы – представители Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

«Игры Героев» основаны 21 мая 2016 года. Главная цель «Игр героев» – психологическая и физкультурно-спортивная реабилитация бойцов, социальная адаптация людей с инвалидностью, внедрение и распространение спортивного движения среди молодежи, малообеспеченных и социально уязвимых слоев населения.

«Игры Героев» и «Милитари Кэмп» призваны продемонстрировать – в жизни есть место для побед над собой. Участники стремятся своим личным примером показать, что с инвалидностью можно жить полноценной жизнью. Цель проекта – помочь ветеранам и гражданским сохранить веру в себя, в свои силы, и продемонстрировать, отсутствие конечности – это не отсутствие силы духа, это только вызов, который можно успешно преодолеть.

«Игры героев» – волонтерский проект. Подготовкой спортсменов занимаются несколько залов в Украине: в Харькове, Киеве, Одессе, Николаеве, Днепре, Львове. Все тренеры работают на безвозмездной основе.