Зрелищный бой: врачи отстранили бойцов UFC Ромеро и Косту на полгода (Видео)

В главном бою вечера 36-летний американец Стипе Миочич нокаутировал 40-летнего соотечественника Даниэля Кормье. Теперь оба пропустят по 40 дней, сообщает MMAJunkie.
Бой Пауло Косты и кубинца Йоэля Ромеро выдался ярким и зрелищным. Он завершился победой бразильца решением судей. Однако теперь обоим бойцам придётся отдохнуть не менее 180 дней.
Видео боя Ромеро и Косты:
Медицинские отстранения после UFC 241:
Стипе Миочич — 40 дней
Даниэль Кормье — 40 дней
Нейт Диаз — 45 дней
Энтони Петтис — 45 дней
Пауло Коста — 180 дней
Йоэль Ромеро — 180 дней
Содик Юсуфф — 60 дней
Габриэль Бенитес — 40 дней
Дерек Брансон — 180 дней
Йен Хейниш — 45 дней.