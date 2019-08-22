Известный спортивный журналист был убит 17-летним подростком

Австрийский репортер и фотограф, глава фанклуба венской футбольной команды "Аустрия" Фриц Дюрас был убит вечером 19 августа в столице Австрии.
Убийцей 57-летнего журналиста называют 17-летнего юношу.
Дюрас стал первым членом Австрийской ассоциации спортивных журналистов, который был убит. Эта новость вызвала глубокую печаль у его австрийских коллег.
Fritz Duras, einer unserer Jahrhundert-Anhänger, ist völlig überraschend von uns gegangen.
Austria Wien erlaubt sich, seiner Familie und Freunden das herzlichste Beileid in diesen schweren Zeiten auszusprechen. Wir werden gebührend Abschied nehmen. #faklive #RIPFritz pic.twitter.com/eGh9Ni0VsK
— FK Austria Wien (@FKAustriaWien) 20 августа 2019 г.
Обстоятельства гибели журналиста не раскрываются. Убийство произошло в индустриальном районе Зиммеринг на юге Вены.