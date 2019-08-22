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Известный спортивный журналист был убит 17-летним подростком

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Известный спортивный журналист был убит 17-летним подростком
12:00 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твитер

Новости спорта:Подросток убил маститого футбольного журналиста Фрица Дюраса - трагедия произошла в Вене.

Австрийский репортер и фотограф, глава фанклуба венской футбольной команды "Аустрия" Фриц Дюрас был убит вечером 19 августа в столице Австрии.

Убийцей 57-летнего журналиста называют 17-летнего юношу.

Дюрас стал первым членом Австрийской ассоциации спортивных журналистов, который был убит. Эта новость вызвала глубокую печаль у его австрийских коллег.

Лига чемпионов: результаты всех матчей 21 августа

Обстоятельства гибели журналиста не раскрываются. Убийство произошло в индустриальном районе Зиммеринг на юге Вены.

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Германия, Австрия, Репортер, ФК Аустрия, Фриц Дюрас.
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