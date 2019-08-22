Известный спортивный журналист был убит 17-летним подростком

Новости спорта:Подросток убил маститого футбольного журналиста Фрица Дюраса - трагедия произошла в Вене.

Австрийский репортер и фотограф, глава фанклуба венской футбольной команды "Аустрия" Фриц Дюрас был убит вечером 19 августа в столице Австрии.

Убийцей 57-летнего журналиста называют 17-летнего юношу.

Дюрас стал первым членом Австрийской ассоциации спортивных журналистов, который был убит. Эта новость вызвала глубокую печаль у его австрийских коллег.

Fritz Duras, einer unserer Jahrhundert-Anhänger, ist völlig überraschend von uns gegangen. Austria Wien erlaubt sich, seiner Familie und Freunden das herzlichste Beileid in diesen schweren Zeiten auszusprechen. Wir werden gebührend Abschied nehmen. #faklive #RIPFritz pic.twitter.com/eGh9Ni0VsK — FK Austria Wien (@FKAustriaWien) 20 августа 2019 г.

Обстоятельства гибели журналиста не раскрываются. Убийство произошло в индустриальном районе Зиммеринг на юге Вены.