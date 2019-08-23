Известный российский хоккеист дисквалифицирован за употребление кокаина

Новости спорта:Нападающий Евгений Кузнецов получил четыре года дисквалификации от ИИХФ.

Международная федерация хоккея дисквалифицировала российского нападающего Евгения Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Отмечается, что положительный результат дала допинг-проба Евгения, взятая на чемпионате мира 2019 года. Запрещённое вещество (кокаин) было обнаружено в допинг-пробе, которая была взята 26 мая 2019 года после матча между Россией и Чехии. Российский форвард не стал требовать вскрытия пробы B. Срок дисквалификации истечёт 12 июня 2023 года.

Кузнецов является двукратным чемпионом мира (2012, 2014), обладателем Кубка Стэнли 2018 года, а также чемпионом мира среди молодёжных команд (2011). На чемпионате мира 2019 года российская команда завоевала бронзовые медали.

В мае 2019 года в социальных сетях появилось видео, где Кузнецов разговаривает по телефону в номере отеля, а перед ним на столе находится белый порошок.