Украина Кривонос завоевала бронзу в супер-спринте ЛЧМ-2019 по биатлону

Сборная Украины завоевала первую медаль на летнем чемпионате мира по биатлону в Раубичах. Третье место в финале супер-спринта среди юниорок заняла Анна Кривонос.
Украинка выиграла квалификацию. В финале Кривонос лидировала до третьей стрельбы, но допустила промах и потеряла первое место. Анна уступила победительнице Валерии Васнецовой из России 17,1 секунды. Серебро досталось китаянке Чу Янь Мень.
Отметим, что четвертое место в соревнованиях юниорок заняла еще одна украинка — Валерия Дмитренко. Анна Коваленко финишировала на 8-й позиции, Екатерина Бех — 12-й, Любовь Кипяченкова — 18-й.
СУПЕР-СПРИНТ (ФИНАЛ). ЮНИОРКИ
1. Валерия Васнецова (Россия, 0+0+0+0) 16:36.8
2. Чу Янь Мень (Китай, 0+0+0+0) +7.5
3. Анна Кривонос (Украина, 0+0+1+0) +17.1
4. Валерия Дмитренко (Украина, 0+0+0+0) +36.3
5. Мень Фаньки (Китай, 1+0+0+0) +46,3
6.Клара Поледнова (Чехия, 0+0+0+1) +49.3
…
8. Анна Коваленко (0+0+0+0) +57,7
12. Екатерина Бех (3+1+1+0) +1:18,4
18. Любовь Кипяченкова (1+1+0+1) +2:03,3
В супер-спринте среди юниоров украинским биатлонистам не удалось завоевать медали. Лучший результат у Евгения Ивченко. Он финишировал на 10-м месте.
Другие представители Украины завершили гонку на таких местах: Руслан Бригадир (16-м), Александр Пономаренко (18-м), Юрий Сытник (26-м), Роман Боровик (28-м).
Выиграл супер-спринт среди юниоров Никита Лобастов из Беларуси. Серебро завоевал чех Витеслав Хорниг, а на третьем месте финишировал Игорь Малиновский из России.
СУПЕР-СПРИНТ (ФИНАЛ). ЮНИОРЫ
1. Никита Лобастов (Беларусь, 0+0+1+0) 14:47.5
2. Витеслав Хорниг (Чехия, 0+0+0+0) +3.6
3. Игорь Малиновский (Россия, 0+0+1+0) +13.0
4. Рауль Антонио Флоре (Румыния, 0+0+0+0) +16.6
…
10. Евгений Ивченко (Украина, 1+1+0+0) +57.9
16. Руслан Бригадир (Украина, 1+0+1+1) +1:24.8
18. Александр Пономаренко (Украина, 2+1+0+0) +1:33.8
26. Юрий Сытник (Украина, 1+1+1+2) +2:22.1
28. Роман Боровик (Украина, 1+2+0+1) +2:42.5
Сборная Украины завоевала первую медаль на летнем чемпионате мира по биатлону в Раубичах. Третье место в финале супер-спринта среди юниорок заняла Анна Кривонос.
Украинка выиграла квалификацию. В финале Кривонос лидировала до третьей стрельбы, но допустила промах и потеряла первое место. Анна уступила победительнице Валерии Васнецовой из России 17,1 секунды. Серебро досталось китаянке Чу Янь Мень.
Отметим, что четвертое место в соревнованиях юниорок заняла еще одна украинка — Валерия Дмитренко. Анна Коваленко финишировала на 8-й позиции, Екатерина Бех — 12-й, Любовь Кипяченкова — 18-й.
1. Валерия Васнецова (Россия, 0+0+0+0) 16:36.8
2. Чу Янь Мень (Китай, 0+0+0+0) +7.5
3. Анна Кривонос (Украина, 0+0+1+0) +17.1
4. Валерия Дмитренко (Украина, 0+0+0+0) +36.3
5. Мень Фаньки (Китай, 1+0+0+0) +46,3
6.Клара Поледнова (Чехия, 0+0+0+1) +49.3
…
8. Анна Коваленко (0+0+0+0) +57,7
12. Екатерина Бех (3+1+1+0) +1:18,4
18. Любовь Кипяченкова (1+1+0+1) +2:03,3
В супер-спринте среди юниоров украинским биатлонистам не удалось завоевать медали. Лучший результат у Евгения Ивченко. Он финишировал на 10-м месте.
Другие представители Украины завершили гонку на таких местах: Руслан Бригадир (16-м), Александр Пономаренко (18-м), Юрий Сытник (26-м), Роман Боровик (28-м).
Выиграл супер-спринт среди юниоров Никита Лобастов из Беларуси. Серебро завоевал чех Витеслав Хорниг, а на третьем месте финишировал Игорь Малиновский из России.
1. Никита Лобастов (Беларусь, 0+0+1+0) 14:47.5
2. Витеслав Хорниг (Чехия, 0+0+0+0) +3.6
3. Игорь Малиновский (Россия, 0+0+1+0) +13.0
4. Рауль Антонио Флоре (Румыния, 0+0+0+0) +16.6
…
10. Евгений Ивченко (Украина, 1+1+0+0) +57.9
16. Руслан Бригадир (Украина, 1+0+1+1) +1:24.8
18. Александр Пономаренко (Украина, 2+1+0+0) +1:33.8
26. Юрий Сытник (Украина, 1+1+1+2) +2:22.1
28. Роман Боровик (Украина, 1+2+0+1) +2:42.5