Украина Кривонос завоевала бронзу в супер-спринте ЛЧМ-2019 по биатлону

Новости спорта:Украинская юниорка пополнила копилку нашей сборной первой медалью.

Сборная Украины завоевала первую медаль на летнем чемпионате мира по биатлону в Раубичах. Третье место в финале супер-спринта среди юниорок заняла Анна Кривонос.

Украинка выиграла квалификацию. В финале Кривонос лидировала до третьей стрельбы, но допустила промах и потеряла первое место. Анна уступила победительнице Валерии Васнецовой из России 17,1 секунды. Серебро досталось китаянке Чу Янь Мень.

Отметим, что четвертое место в соревнованиях юниорок заняла еще одна украинка — Валерия Дмитренко. Анна Коваленко финишировала на 8-й позиции, Екатерина Бех — 12-й, Любовь Кипяченкова — 18-й.

СУПЕР-СПРИНТ (ФИНАЛ). ЮНИОРКИ

1. Валерия Васнецова (Россия, 0+0+0+0) 16:36.8

2. Чу Янь Мень (Китай, 0+0+0+0) +7.5

3. Анна Кривонос (Украина, 0+0+1+0) +17.1

4. Валерия Дмитренко (Украина, 0+0+0+0) +36.3

5. Мень Фаньки (Китай, 1+0+0+0) +46,3

6.Клара Поледнова (Чехия, 0+0+0+1) +49.3

…

8. Анна Коваленко (0+0+0+0) +57,7

12. Екатерина Бех (3+1+1+0) +1:18,4

18. Любовь Кипяченкова (1+1+0+1) +2:03,3

В супер-спринте среди юниоров украинским биатлонистам не удалось завоевать медали. Лучший результат у Евгения Ивченко. Он финишировал на 10-м месте.

Другие представители Украины завершили гонку на таких местах: Руслан Бригадир (16-м), Александр Пономаренко (18-м), Юрий Сытник (26-м), Роман Боровик (28-м).

Выиграл супер-спринт среди юниоров Никита Лобастов из Беларуси. Серебро завоевал чех Витеслав Хорниг, а на третьем месте финишировал Игорь Малиновский из России.

СУПЕР-СПРИНТ (ФИНАЛ). ЮНИОРЫ

1. Никита Лобастов (Беларусь, 0+0+1+0) 14:47.5

2. Витеслав Хорниг (Чехия, 0+0+0+0) +3.6

3. Игорь Малиновский (Россия, 0+0+1+0) +13.0

4. Рауль Антонио Флоре (Румыния, 0+0+0+0) +16.6

…

10. Евгений Ивченко (Украина, 1+1+0+0) +57.9

16. Руслан Бригадир (Украина, 1+0+1+1) +1:24.8

18. Александр Пономаренко (Украина, 2+1+0+0) +1:33.8

26. Юрий Сытник (Украина, 1+1+1+2) +2:22.1

28. Роман Боровик (Украина, 1+2+0+1) +2:42.5

Сборная Украины завоевала первую медаль на летнем чемпионате мира по биатлону в Раубичах. Третье место в финале супер-спринта среди юниорок заняла Анна Кривонос.

Украинка выиграла квалификацию. В финале Кривонос лидировала до третьей стрельбы, но допустила промах и потеряла первое место. Анна уступила победительнице Валерии Васнецовой из России 17,1 секунды. Серебро досталось китаянке Чу Янь Мень.

Отметим, что четвертое место в соревнованиях юниорок заняла еще одна украинка — Валерия Дмитренко. Анна Коваленко финишировала на 8-й позиции, Екатерина Бех — 12-й, Любовь Кипяченкова — 18-й.

СУПЕР-СПРИНТ (ФИНАЛ). ЮНИОРКИ

1. Валерия Васнецова (Россия, 0+0+0+0) 16:36.8

2. Чу Янь Мень (Китай, 0+0+0+0) +7.5

3. Анна Кривонос (Украина, 0+0+1+0) +17.1

4. Валерия Дмитренко (Украина, 0+0+0+0) +36.3

5. Мень Фаньки (Китай, 1+0+0+0) +46,3

6.Клара Поледнова (Чехия, 0+0+0+1) +49.3

…

8. Анна Коваленко (0+0+0+0) +57,7

12. Екатерина Бех (3+1+1+0) +1:18,4

18. Любовь Кипяченкова (1+1+0+1) +2:03,3

В супер-спринте среди юниоров украинским биатлонистам не удалось завоевать медали. Лучший результат у Евгения Ивченко. Он финишировал на 10-м месте.

Другие представители Украины завершили гонку на таких местах: Руслан Бригадир (16-м), Александр Пономаренко (18-м), Юрий Сытник (26-м), Роман Боровик (28-м).

Выиграл супер-спринт среди юниоров Никита Лобастов из Беларуси. Серебро завоевал чех Витеслав Хорниг, а на третьем месте финишировал Игорь Малиновский из России.

СУПЕР-СПРИНТ (ФИНАЛ). ЮНИОРЫ

1. Никита Лобастов (Беларусь, 0+0+1+0) 14:47.5

2. Витеслав Хорниг (Чехия, 0+0+0+0) +3.6

3. Игорь Малиновский (Россия, 0+0+1+0) +13.0

4. Рауль Антонио Флоре (Румыния, 0+0+0+0) +16.6

…

10. Евгений Ивченко (Украина, 1+1+0+0) +57.9

16. Руслан Бригадир (Украина, 1+0+1+1) +1:24.8

18. Александр Пономаренко (Украина, 2+1+0+0) +1:33.8

26. Юрий Сытник (Украина, 1+1+1+2) +2:22.1

28. Роман Боровик (Украина, 1+2+0+1) +2:42.5