Гандбол: Мотор разгромил израильский Хапоэль на Кубке Днепра

Новости спорта:24 августа запорожский клуб сыграет решающий матч против «Вислы» из Плоцка.

В запорожском Дворце спорта Юность завершился матч 2-го тура международного турнира на Кубок Днепра по гандболу. Хозяева площадки, запорожский «Мотор», обыграли гостей из израильского клуба «Хапоэль» с разгромным счетом 35:17. Турнир завершится 24 августа.

Гандбол. Кубок Днепра 2019

Запорожье. 2-й тур, 23 августа

«Мотор» (Запорожье, Украина) – «Хапоэль» (Ришон-ле-Цион, Израиль) – 35:17 (17:12)

Напомним, 22 августа в первой игре «Мотор» обыграл минский СКА (34:26). Завтра, 24 августа, в заключительном матче турнира запорожский клуб сыграет против польской «Вислы» из Плоцка.