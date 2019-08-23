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"Это признание Украиной": гимнастка Ризатдинова получила орден княгини Ольги II степени

"Это признание Украиной": гимнастка Ризатдинова получила орден княгини Ольги II степени
19:33 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Известная гимнастка Анна Ризатдинова получила высокую награду Украины.

Призер Олимпийских игр-2016 украинская гимнастка Анна Ризатдинова получила орден княгини Ольги ІІ степени.

Об этом Анна Ризатдинова сообщила в своем Instagram.

“Сегодня мне было очень приятно получить такую награду, как орден княгини Ольги второй степени. Для меня это больше чем награда, это признание моей любимой Украины”, - говорится в сообщении.

Напомним, в 2018 году победители и призеры Олимпийских и Паралимпийских игр Лондон-2012 и Рио-де-Жанейро-2016 получили квартиры в Киеве. По поручению мэра Киева Виталия Кличко было выделено девять квартир в доме по улице Соломии Крушельницкой в Дарницком районе столицы.

Однокомнатные квартиры получили: Олег Верняев (спортивная гимнастика), Игорь Радивилов (спортивная гимнастика); Жан Беленюк (греко-римская борьба); Анна Ризатдинова (художественная гимнастика); Елена Воронина (фехтование).

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Гимнастика, Анна Ризатдинова, День флага, Ольга.
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