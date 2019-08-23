Легкая атлетика: Левченко и Бех-Романчук выиграли чемпионат Украины

Новости спорта:Сегодня завершился чемпионат Украины по легкой атлетике.

В третий соревновательный день были разыграны двенадцать комплектов медалей.

Главная борьба разгорелась в секторе для прыжков в высоту среди женщин. На победу претендовали три сильнейшие прыгуньи Украины — Юлия Левченко, Ярослава Магучих и Ирина Геращенко.

Золото завоевала Левченко, которая взяла планку на высоте 2 метра. Магучих показала второй результат (1,96 м), бронза у Геращенко (1,94 м).

Также сегодня золотые медали завоевали: Александр Малосилов (тройной прыжок, 16,14 м); Денис Нечипоренко (бег на 400 метров с барьерами, 50,78 с); Анна Рыжикова-Ярощук (бег на 400 метров с барьерами, 55,48 с); Александр Нечипорчук (метание копья, 74,62 м); Дарья Слобода (семиборье, 6208 очка); Татьяна Кайсен (бег на 200 метров, 23,66 с); Сергей Смелик (бег на 200 метров, 20,40 с); Виктория Николенко (бег на 800 метров, 2:06,53 минуты); Евгений Гуцол (бег на 800 метров, 1:48,09 минуты); Марина Бех-Романчук (прыжки в длину, 6,79 м); Виктория Калюжная (бег на 5000 метров, 16:28,48 минуты).

Чемпионат Украины по легкой атлетике проходил в Луцке с 21 по 23 августа.