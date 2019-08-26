Украинки потерпели второе поражение на ЧЕ по волейболу

Новости спорта:Сборная Украины уступила итальянкам во второй игре на чемпионате Европы по волейболу.

Женская сборная Украины по волейболу неудачно выступает на чемпионате Европы, который проходит в четырех странах. Во второй игре группового этапа подопечные Гария Егиазарова в Польше разгромно проиграли сборной Италии.

Матч завершился поражением украинской сборной со счетом 0:3. Украинки так и не сумели навязать соперницам борьбу. Самой результативной в составе сборной Украины стала Анна Степанюк, которая записала на свой счет 8 очков.

Украина - Италия - 0:3 (10:25, 19:25, 22:25) Это уже второе поражение на Евро для украинок.

В первом туре они уступили бельгийкам. Cледующий матч сборная Украины проведет против Польши 26 августа. Отметим, что в плей-офф ЧЕ из каждой группы выйдут по четыре лучшие сборные из шести.