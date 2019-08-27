Свитолина стартовала с уверенной победы на US Open (Фото, Видео)

Новости спорта:Лучшая украинская теннисистка разобралась с 17-летней американкой в двух сетах.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) выиграла стартовый матч основной сетки на открытом чемпионате США по теннису.

В поединке первого круга украинка одолела 17-летнюю американку Уитни Осигве (№109 WTA).

US Open. Первый круг

Элина Свитолина (Украина) – Уитни Осигве (США) – 6:1, 7:5

Обзор матча:

Первая партия стала для Осигве своеобразным мастер-классом от Свитолиной. Конечно же, вначале американская тинейджерка немного мандражировала перед родными трибунами и соперницей из первой пятерки, но позже сумела взять себя в руки и показала весьма солидную игру для столь юного возраста. Но это случилось не сразу.

Поначалу Элина брала гейм за геймом, практически не ошибаясь, не отдавала сопернице легких очков – все как в старые добрые времена. Более того, Свитолина активничала на корте, пыталась сама выигрывать мячи, не ожидая ошибки соперницы, и у нее это неплохо получалось. Отдельно стоит отметить и скорость первой подачи, иногда она была близка к показателю в 180 км/ч. Итого, кроме неудачной подачи на сет, ничего негативного вспомнить и не удается.