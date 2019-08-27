Гандболисты Мотора легко завоевали престижный Кубок Днепра-2019 (Фото)

Новости спорта:Гандболисты запорожского клуба “Мотор” защитили титул обладателей Кубка Днепра.

Финальный поединок “Мотор” (Запорожье) - “Висла Плоцк” (Польша) международного турнира по гандболу “Кубок Днепра-2019” состоялся 24 августа и закончился со счетом 32:23 (16:10). Об этом сообщает пресс-служба ГК “Мотор”.

Результаты соревнований

1 место. “Мотор” (3 победы, 6 очков)

2 место. “Висла Плоцк” (1 победа, 1 ничья, 1 поражение - 3 очка)

3 место. “Хапоэль Ришон-ле-Цион” (1 победа, 2 поражения - 2 очка)

4 место. “СКА-Минск” (1 ничья, 2 поражения - 1 очко).

Таким образом, Кубок Днепра остался в музейной коллекции хозяев турнира - запорожского “Мотора”.

На торжественной церемонии награждения также отметили лучших игроков в трех номинациях. Так, лучшим бомбардиром стал правый крайний Николай Алехин (“СКА-Минск”, 21 гол), лучшим вратарем организаторы назвали Педжа Дежановича (“Хапоэль Ришон-ле-Цион”), а самым полезным игроком - левого полусреднего Филипа Стенмальма (“Висла Плоцк”).