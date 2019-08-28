Скачать
Среда, 28.08.2019
Ломаченко - Кэмбелл: сколько украинцев поддержат соотечественника в Лондоне
Ломаченко - Кэмбелл: сколько украинцев поддержат соотечественника в Лондоне
Рух - Мариуполь и другие пары 1/16 финала Кубка Украины
Рух - Мариуполь и другие пары 1/16 финала Кубка Украины
Надаль разгромил Миллмана на US Open (Фото, Видео)
Надаль разгромил Миллмана на US Open (Фото, Видео)
Лига чемпионов: вылет Краснодара и другие результаты 27 августа (Видео)
Лига чемпионов: вылет Краснодара и другие результаты 27 августа (Видео)

Украинский хоккеист сменил Россию на Беларусь

Украинский хоккеист сменил Россию на Беларусь
12:56 Сегодня Телеграф UHL Фото: Твиттер

Новости спорта:Форвард Александр Матерухин сменил российскую Югру на белорусский Могилев

Воспитанник киевского Сокола и бывший форвард сборной Украины Александр Матерухин, ранее находившийся на просмотре в минском Динамо, подписал контракт с Могилевом, сообщает пресс-служба клуба.

Прошлый сезон нападающий провел в ВХЛ в составе Югры, где в 52 матчах набрал 36 (12+24) очков, заработал 43 минуты штрафа, а показатель полезности составил "+18".

До этого Матерухин 5 сезонов играл в КХЛ за минское Динамо. За 222 матча в форме "зубров" нападающий забросил 53 шайбы и отдал 37 результативных передач.

Российский хоккеист попался на употреблении кокаина

В активе 37-летнего форварда три чемпионских титула в чемпионате Беларуси, один – в Украине. В составе Донбасса" в 2012 году стал обладателем Континентального кубка.

К 2014 году Александр Матерухин выступил в составе сборной Украины на восьми чемпионатах мира, после чего получил белорусский паспорт и сменил спортивное гражданство. На ЧМ-2018 выступал за сборную Беларуси – в пяти матчах набрал 1 (0+1) очко при показателе полезности "-2" и двух минутах штрафа.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

КХЛ, Александр Матерухин, УХЛ, Динамо Минск, Киевский Сокол.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 ПСЖ и Барселона согласовали трансфер Неймара
02 Кубок Украины: результаты всех матчей 1/32 финала
03 Лига чемпионов: вылет Краснодара и другие результаты 27 августа (Видео)
04 Экс-тренер Чисоры: Усик очень талантливый боксер, но Такам его нокаутирует
05 Голландский клуб объявил о переходе Бускетса из Барселоны
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь