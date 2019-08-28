Украинский хоккеист сменил Россию на Беларусь

Новости спорта:Форвард Александр Матерухин сменил российскую Югру на белорусский Могилев

Воспитанник киевского Сокола и бывший форвард сборной Украины Александр Матерухин, ранее находившийся на просмотре в минском Динамо, подписал контракт с Могилевом, сообщает пресс-служба клуба.

Прошлый сезон нападающий провел в ВХЛ в составе Югры, где в 52 матчах набрал 36 (12+24) очков, заработал 43 минуты штрафа, а показатель полезности составил "+18".

До этого Матерухин 5 сезонов играл в КХЛ за минское Динамо. За 222 матча в форме "зубров" нападающий забросил 53 шайбы и отдал 37 результативных передач.

В активе 37-летнего форварда три чемпионских титула в чемпионате Беларуси, один – в Украине. В составе Донбасса" в 2012 году стал обладателем Континентального кубка.

К 2014 году Александр Матерухин выступил в составе сборной Украины на восьми чемпионатах мира, после чего получил белорусский паспорт и сменил спортивное гражданство. На ЧМ-2018 выступал за сборную Беларуси – в пяти матчах набрал 1 (0+1) очко при показателе полезности "-2" и двух минутах штрафа.