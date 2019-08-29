Легенда UFC был нокаутирован в уличной драке (Видео)

Новости спорта:Бывший чемпион попал в неприятную ситуацию возле ночного клуба.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях и член Зала славы Би Джей Пенн поучаствовал в очередной уличной драке. Бойца заметили во время пьяной потасовки на Гаваях.

Сначала Пенн повалил своего соперника на пол и забрал спину, однако на втором видео видно, как он пропускает удар в голову, просит еще и после отправляется в нокаут.

Видео драки:

Это не первая уличная драка Би Джей Пенна. Ранее он подрался с охранником стрип-клуба.

В ММА Пенн провел 31 бой, одержал 16 побед и потерпел 14 поражений, 2 боя свел вничью. Он был чемпионом UFC в легком и полусреднем весе. На данный момент он проиграл 7 поединков подряд - это самая длинная серия поражений в истории UFC.