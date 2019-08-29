"Покажіть це фото усім": Беленюк впервые пришел в Верховную Раду

Серебряный призер Олимпиады-2016 в Рио Жан Беленюк в эти минуты проводит первый рабочий день в статусе народного депутата.
28-летний спортсмен избрался по списку от партии «Слуга Народа». В парламенте нового созыва Беленюк получил должность заместителя комитета по вопросам молодежи и спорта.
Фото Жана Беленюка:
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Українці! Покажіть це фото усім, хто наполегливо стверджує про засилля праворадикальних сил в Україні! #першийтемношкірий
29-го августа Верховная Рада девятого созыва проведет первое заседание парламента.
Напомним, Беленюк был избран народным депутатом по списку партии «Слуга народа», основанной президентом Владимиром Зеленским.