Скачать
Пятница, 30.08.2019
Определились все участники группового этапа Лиги Европы: составы корзин
Определились все участники группового этапа Лиги Европы: составы корзин
Заря - Эспаньол: обзор матча Лиги Европы (Видео)
Заря - Эспаньол: обзор матча Лиги Европы (Видео)
Назван лучший игрок сезона 2018/19 по версии УЕФА
Назван лучший игрок сезона 2018/19 по версии УЕФА
Ястремская вышла в следующий раунд US Open 2019
Ястремская вышла в следующий раунд US Open 2019

Нурмагомедов: Если увидимся где-то с Макгрегором - 100% подеремся

Нурмагомедов: Если увидимся где-то с Макгрегором - 100% подеремся
13:09 Сегодня Телеграф Чемпионат Фото: Твиттер

Новости спорта:Хабиб Нурмагомедов заявил, что после встречи с ним Макгрегор и его команда отправится в госпиталь.

Российский боец ММА чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов уверен, что его противостояние с бывшим чемпионом организации Конором Макгрегором не закончилось после боя, произошедшего в октябре 2018 года.

Нурмагомедов защитил титул, победив Макгрегора, а после боя началась массовая драка. По словам Нурмагомедова, сага далека от завершения.

«В октябре эта история не закончилась. Недостаточно просто побить кого-то. И я говорил не только о Коноре, мы должны побить всю его команду. Я именно об этом думал перед боем и говорил это своим ребятам. Я сказал, что мы выходим на войну, а не на бой.

Порье похвалил Хабиба Нурмагомедова

Это никогда не закончится. Никогда! Если мы где-то встретимся с Макгрегором, то подерёмся, сто процентов. И неважно, отправится ли из нас кто-то после этого в тюрьму. Я ничего не боюсь. Он и его команда поедут в госпиталь, мы — в полицию», — цитирует Нурмагомедова ESPN

 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

UFC, Хабиб Нурмагомедов, Конор Макгрегор, Дастин Порье.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 СМИ: ПСЖ принял предложение Барселоны по Неймару
02 Капитан Динамо переходит в клуб из чемпионата Турции
03 Наставник Шахтера - о результатах жеребьевки Лиги чемпионов
04 Ломаченко и Поветкин встретились в ресторане в Лондоне (Фото)
05 Лига чемпионов: результаты жеребьевки группового раунда
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь