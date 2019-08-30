"Танцы со звездами": известная биатлонистка признала танцы видом спорта

Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова рассказала о подготовке к конкурсу «Танцы со звёздами».
«Мы с Мартином начали танцевать в Stardance в середине июля. Он всегда говорил, что танцы – это высший спорт. Я не спорила, но про себя думала: «Как можно сравнивать, танцы и спорт?»
Сейчас, после сотни часов тренировок, я хочу отдать должное танцорам. Физическая нагрузка и время, которым жертвуют танцоры, совершенно сопоставимы с большинством видов спорта. Теперь я могу подтвердить это сама», – написала Коукалова на своей странице в «Инстаграме».
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Do taneční přípravy Stardance jsme s Martinem naskočili v polovině července. Mluvil v té době vždy o tancování jako o formě “vrcholového” sportu. Neodporovala jsem mu, ale v duchu jsem si myslela své. Tanec a vrcholový sport? Nyní, když máme za sebou více než sto hodin tréninků, musím před tanečníky smeknout. Fyzická zátěž a čas s úsilím, které tomu obětují, jsou naprosto srovnatelné s vrcholovým sportem. To můžu nyní sama potvrdit. @stardancecz , #stardance10
Коукалова — двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира в сезоне-2015/16, многократная обладательница «Малых хрустальных глобусов», чемпионка мира по летнему биатлону 2014 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2011 года.
В мае 2019 года 29-летняя Коукалова объявила о завершении карьеры, так как не сумела восстановиться от травмы икроножных мышц.