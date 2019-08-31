Мотор - обладатель Суперкубка Украины (Фото)

Новости спорта:Осенью команда стартует в гандбольной SEHA-Лиге.

Мотор стал обладателем Суперкубка Украины, одержав победу над ЗТР-Запорожье.

Команда Николая Степанца выиграла со счетом 29:21. Для Мотора это уже пятый Суперкубок подряд (всего — 18-й).

Лучшими игроками матча были признаны Геннадий Комок и Эдуард Кравченко из Мотора, а также Максим Вьюник и Андрей Акименко из ЗТР.

В начале сентября Мотор стартует в гандбольной SEHA-Лиге, где его соперниками в группе А будут Вардар (Северная Македония), Нексе (Хорватия), Войводина (Сербия), Татран (Словакия) и Пекинский спортивный университет (Китай).

Суперкубок Украины-2019

Мотор – ЗТР-Запорожье – 29:21 (15:11)

Мотор: Комок, Киреев; Малашинскас (8), Пуховский (3), Денисов (2), Дорощук (4, красная карточка), Гурин, Кравченко (5), Донцов (2), Яанимаа (2), Гурковский (2), Жуков (1), Касай, Паровинчак

ЗТР-Запорожье: Вьюник, Деревянкин, Веремчук; Ильченко (1), Северин, Стрельников (красная карточка), Акименко (3), Бурзак (1), Константинов, Ганчев (2), Исанчук (2), Артеменко (1), Залевский (4), Тиль (5), Щербак (2)