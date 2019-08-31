Скачать
Суббота, 31.08.2019
Ломаченко - Кэмпбелл: онлайн-трансляция боя 31 августа
Ломаченко - Кэмпбелл: онлайн-трансляция боя 31 августа
Ярмоленко забил гол за Вест Хэм (Видео)
Ярмоленко забил гол за Вест Хэм (Видео)
Назван лучший игрок сезона 2018/19 по версии УЕФА
Назван лучший игрок сезона 2018/19 по версии УЕФА
Гонщик Формулы-2 погиб в жуткой аварии: машину разорвало пополам (Видео)
Гонщик Формулы-2 погиб в жуткой аварии: машину разорвало пополам (Видео)

Мотор - обладатель Суперкубка Украины (Фото)

Смотрите фото (3)
Мотор - обладатель Суперкубка Украины (Фото)
22:19 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: ГК Мотор

Новости спорта:Осенью команда стартует в гандбольной SEHA-Лиге.

Мотор стал обладателем Суперкубка Украины, одержав победу над ЗТР-Запорожье.

Команда Николая Степанца выиграла со счетом 29:21. Для Мотора это уже пятый Суперкубок подряд (всего — 18-й).

Лучшими игроками матча были признаны Геннадий Комок и Эдуард Кравченко из Мотора, а также Максим Вьюник и Андрей Акименко из ЗТР.

В начале сентября Мотор стартует в гандбольной SEHA-Лиге, где его соперниками в группе А будут Вардар (Северная Македония), Нексе (Хорватия), Войводина (Сербия), Татран (Словакия) и Пекинский спортивный университет (Китай).

Суперкубок Украины-2019

Мотор – ЗТР-Запорожье – 29:21 (15:11)

Мотор: Комок, Киреев; Малашинскас (8), Пуховский (3), Денисов (2), Дорощук (4, красная карточка), Гурин, Кравченко (5), Донцов (2), Яанимаа (2), Гурковский (2), Жуков (1), Касай, Паровинчак

ЗТР-Запорожье: Вьюник, Деревянкин, Веремчук; Ильченко (1), Северин, Стрельников (красная карточка), Акименко (3), Бурзак (1), Константинов, Ганчев (2), Исанчук (2), Артеменко (1), Залевский (4), Тиль (5), Щербак (2)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Гандбол, Суперкубок Украины, ГК Мотор, Новости спорта.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ломаченко - Кэмпбелл: онлайн-трансляция боя 31 августа
02 Усик прибыл в Лондон в патриотических гетрах (Видео)
03 Бывший соперник Ломаченко: Украинец нокаутирует Кэмпбелла в седьмом раунде
04 Ломаченко - Кэмпбелл: когда и где смотреть бой
05 Британские журналисты попытались повторить трюки Ломаченко: что из этого получилось (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь