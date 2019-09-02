Порье: Я лучший легковес в истории

Новости спорта:Также Дастин отметил, что собирается начать свое правление в легком весе.

Обладатель пояса временного чемпиона UFC в легком весе Дастин Порье высказался касательно грядущего поединка с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.

"Это великое событие. Когда я выйду в октагон и добьюсь победы над Нурмагомедовым, то не должно остаться вопросов касательно того, лучший ли я легковес UFC. Главный вопрос будет заключаться в том, лучший ли я боец легкого дивизиона в истории ММА?

Победы над Максом Холлуэем, Энтони Петтисом, Эдди Альваресом, Хабибом Нурмагомедовым станут лучшей серией в истории легкого веса.

Я выйду на поединок и остановлю россиянина. Я лучший легковес, который когда-либо надевал перчатки. Я установлю свое правление. Бой с Хабибом даст шанс мне вписать свое имя в историю. Благодаря победе я взойду на Олимп лучших бойцов.

Мне только лишь 30 и я понимаю, что лучшие мои бои еще впереди. Это только начало моего правления", - приводит слова американца BJPenn.

Напомним, 7 сентября в Абу-Даби Хабиб будет защищать свой пояс в бою с американцем Дастином Порье.