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18-летняя чемпионка стала лучшей спортсменкой августа

18-летняя чемпионка стала лучшей спортсменкой августа
16:44 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: НОК Украины

Новости спорта:Дзюдоистка Дарья Белодед признана лучшей спортсменкой августа в Украине.

По итогам спортивного августа Национальный олимпийский комитет признал двукратную чемпионку мира по дзюдо Дарью Белодед лучшей спортсменкой месяца в Украине.

Ее родители-наставники Светлана Кузнецова и Геннадий Белодед названы лучшими тренерами августа. Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины.

Высокого признания НОК 18-летняя дзюдоистка удостоена благодаря непревзойденному достижению на чемпионате мира-2019 в Токио (Япония), по итогам которого она не только завоевала медаль высшей пробы, но и стала самой молодой двукратной чемпионкой мира в истории дзюдо.

 
 
 
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Ничто не может быть более обманчиво, чем улыбка. И никто не знает это лучше, чем люди, которые за ней прячутся. Для некоторых это способ показать зубы, чтобы вежливо предупредить своих врагов, другие лучезарно улыбаются, чтобы не расплакаться,кто-то глупо ухмыляется, чтобы скрыть свой страх, но иногда можно увидеть вполне искреннюю улыбку — это улыбка человека, который знает, что скоро всем его неприятностям придет конец.☺️

Публикация от DARIA BILODID (@dariabilodid7)

Украинка Белодед - самая молодая в истории двукратная чемпионка мира по дзюдо

Напомним, в начале лета Дарья Белодед завоевала золотые медали чемпионата Европы и II Европейских игр в Минске (Беларусь).

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Дзюдо, НОК, НОК Украины, Дарья Белодед.
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