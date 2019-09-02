18-летняя чемпионка стала лучшей спортсменкой августа

Новости спорта:Дзюдоистка Дарья Белодед признана лучшей спортсменкой августа в Украине.

По итогам спортивного августа Национальный олимпийский комитет признал двукратную чемпионку мира по дзюдо Дарью Белодед лучшей спортсменкой месяца в Украине.

Ее родители-наставники Светлана Кузнецова и Геннадий Белодед названы лучшими тренерами августа. Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины.

Высокого признания НОК 18-летняя дзюдоистка удостоена благодаря непревзойденному достижению на чемпионате мира-2019 в Токио (Япония), по итогам которого она не только завоевала медаль высшей пробы, но и стала самой молодой двукратной чемпионкой мира в истории дзюдо.

Напомним, в начале лета Дарья Белодед завоевала золотые медали чемпионата Европы и II Европейских игр в Минске (Беларусь).