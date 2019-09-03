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Умер известный спортивный журналист Украины

Умер известный спортивный журналист Украины
08:48 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Все мы его помним по работе на телеканале «Интер».

В Киеве на 53-м году жизни скончался известный спортивный журналист и комментатор Александр Жураховский. Об этом сообщил журналист Руслан Свирин на своей странице в Facebook.

«Только день назад рассказывал одному человеку о первом составе Спортредакции Интера во главе с Александром Жураховским. И вот печальная весть - он ушел за горизонт. Здесь и слов нету. Одна грусть. Сколько лет вместе проработали, сколько событий были освещены... Покойся с миром, Александр...», - написал Свирин.

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Жураховский работал на телеканалах «Интер» и «Перший національний», в последнее время он вел программу на радио «Эра». Причины смерти Жураховского пока не сообщаются.

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СМИ, Спорт, Интер, Новости спорта, Александр Жураховский.
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