Умер известный спортивный журналист Украины

Новости спорта:Все мы его помним по работе на телеканале «Интер».

В Киеве на 53-м году жизни скончался известный спортивный журналист и комментатор Александр Жураховский. Об этом сообщил журналист Руслан Свирин на своей странице в Facebook.

«Только день назад рассказывал одному человеку о первом составе Спортредакции Интера во главе с Александром Жураховским. И вот печальная весть - он ушел за горизонт. Здесь и слов нету. Одна грусть. Сколько лет вместе проработали, сколько событий были освещены... Покойся с миром, Александр...», - написал Свирин.

Жураховский работал на телеканалах «Интер» и «Перший національний», в последнее время он вел программу на радио «Эра». Причины смерти Жураховского пока не сообщаются.